"Я дуже радий, що у хлопців буде можливість зіграти в такому матчі. Сподіваюся, засинаючи сьогодні ввечері, вони будуть згадувати ті емоції, які ми переживали в Мадриді, коли вийшли з групи.

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Алассан Плеа відіграє неймовірно важливу роль, коли він повністю здоровий. На жаль, упродовж останнього часу він не завжди був готовий на всі сто відсотків. Тим не менше, йому вже вдалося продемонструвати, на що він здатен у Європі.

Якщо Сіті щось і не подобається, то це грати без м'яча. Потрібно зіграти сміливо та з великою самовіддачею в обороні. Наша команда здатна це зробити", – цитує Розе офіційний сайт УЄФА.

До слова, матч Борусія М – Манчестер Сіті відбудеться у середу, 24 лютого. Початок поєдинку о 22:00.

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