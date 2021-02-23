"Я очень рад, что у ребят будет возможность сыграть в таком матче. Надеюсь, засыпая сегодня вечером, они будут вспоминать те эмоции, которые мы испытывали в Мадриде, когда вышли из группы.

Боруссия М – Манчестер Сити: матч Лиги чемпионов официально перенесли в Будапешт

Алассан Плеа играет невероятно важную роль, когда он полностью здоров. К сожалению, в последнее время он не всегда был готов на все сто процентов. Тем не менее ему уже удалось показать, на что он способен в Европе.

Если Сити что-то и не нравится, то это играть без мяча. Надо сыграть смело и с большой самоотдачей в обороне. Наша команда способна это сделать", – цитирует Розе официальный сайт УЕФА.

К слову, матч Боруссия М – Манчестер Сити состоится в среду, 24 февраля. Начало поединка в 22:00.

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