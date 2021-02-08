Борусія М – Манчестер Сіті: матч Ліги чемпіонів офіційно перенесли у Будапешт
21:14 - Читать на русском
Коронавірус вносить свої корективи у плани УЄФА щодо проведення плей-офф Ліги чемпіонів.
Перший двобій 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Борусія М – Манчестер Сіті відбудеться у Будапешті, повідомляє офіційний сайт "містян".,
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Німеччина обмежила авіасполучення з Великобританією через складну ситуації з COVID-19 на Туманному Альбіоні, тому було прийнято рішення провести матч на нейтральній території – столиці Угорщини.
Нагадаємо, поєдинок між Борусією М та Сіті запланований на 24 лютого, матч-відповідь повинен відбутись 16 березня.
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