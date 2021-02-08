Коронавірус вносить свої корективи у плани УЄФА щодо проведення плей-офф Ліги чемпіонів.

Перший двобій 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Борусія М – Манчестер Сіті відбудеться у Будапешті, повідомляє офіційний сайт "містян".,

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Німеччина обмежила авіасполучення з Великобританією через складну ситуації з COVID-19 на Туманному Альбіоні, тому було прийнято рішення провести матч на нейтральній території – столиці Угорщини.

Нагадаємо, поєдинок між Борусією М та Сіті запланований на 24 лютого, матч-відповідь повинен відбутись 16 березня.

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