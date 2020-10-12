Вундеркінд дортмундської Борусії Юссуфа Мукоко отримає шанс проявити себе в головному європейському турнірі вже в сезоні 2020/21.

Спортивний директор "джмелів" Міхаель Цорк підтвердив намір внести нападника в заявку на ЛЧ, повідомляє Bild.

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20 листопада Мукоко виповниться 16. З цього моменту він отримає право виступів у німецькій Бундеслізі та Лізі чемпіонів. Якщо вже 24 листопада він з'явиться на полі в матчі групового етапу проти Брюгге, то оновить рекорд турніру. Наразі наймолодшим гравцем в історії ЛЧ залишається Селестін Бабаяро – нігерієць, відомий за виступами в Челсі та Ньюкаслі, дебютував за бельгійський Андерлехт у 16 років і 84 дні.

Юссуфа Мукоко є уродженцем Камеруна, проте грає за юнацькі збірні Німеччини. Сезон 2019/20 він провів за Борусію Д U-19 – 20 матчів, 34 м'ячі в чемпіонаті юніорів.

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