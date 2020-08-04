Борусія Д заявила на сезон 15-річного Мукоко – він може встановити рекорд Бундесліги

Перлина дортмундської Борусії Юссуфа Мукоко готуватиметься до старту нової кампанії із першою командою і може дебютувати в чемпіонаті вже восени.

"Джмелі" внесли юніора в заявку команди, повідомляє офіційний сайт Бундесліги.

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Мукоко отримав 18-й номер і розпочне тренування з основою дортмундців. Дебютувати в Бундеслізі нападник зможе вже в листопаді, щойно йому виповниться 16. Мукоко на юнацькому рівні шокував результативністю. У 128-ми матчах за команди Борусії U-17 і U-19 він забив 86 м'ячів.

До слова, Юссуфа Мукоко може побити рекорд чемпіонату Німеччини, якщо дебютує у першості в сезоні 2020/21. Він стане наймолодшим гравцем в історії змагань. Наразі рекорд належить Нурі Шахіну – 16 років, 11 місяців і 1 день на момент дебюту.

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