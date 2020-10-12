Спортивный директор "шмелей" Михаэль Цорк подтвердил намерение внести нападающего в заявку на ЛЧ, сообщает официальный сайт клуба.

Боруссия Д заявила на сезон 15-летнего Мукоко – он может установить рекорд Бундеслиги

20 ноября Мукоко исполнится 16. С этого момента он получит право на выступления в немецкой Бундеслиге и Лиге чемпионов. Если уже 24 ноября он появится на поле в матче группового этапа против Брюгге, то обновит рекорд турнира. Пока самым молодым игроком в истории ЛЧ остается Селестин Бабаяро – нигериец, известный по выступлениям в Челси и Ньюкасле, дебютировал за бельгийский Андерлехт в 16 лет и 84 дня.

Юссуфа Мукоко является уроженцем Камеруна, однако играет за юношеские сборные Германии. Сезон 2019/20 он провел за Боруссию Д U-19 – 20 матчей, 34 мяча в чемпионате юниоров.

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