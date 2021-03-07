Спортивний директор Борусії Д Міхаель Цорк підтвердив виданню Kicker, що травма Джейдона Санчо виявилась серйознішою, ніж очікувалось.

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Таким чином, 20-річний англієць пропустить матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Севільї, який запланований на 9 березня. Нагадаємо, Джейдон травмувався під час кубкового двобою проти Борусії М (0:1). Також не допоможе "джмелям" у вівторок Рафаел Геррейро, який заліковує пошкодження.

Нагадаємо, у першій зустрічі ЛЧ дортмундці на виїзді обіграли Севілью (3:2).

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