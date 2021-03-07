Спортивный директор Боруссии Д Михаэль Цорк подтвердил изданию Kicker, что травма Джейдона Санчо оказалась серьезнее, чем ожидалось.

Манчестер Юнайтед мечтает о революции на 300 млн евро – монструозный состав с Холандом и еще двумя топ-новичками

Таким образом, 20-летний англичанин пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Севильи, который запланирован на 9 марта. Напомним, Джейдон травмировался во время кубкового поединка против Боруссии М (0:1). Также не поможет "шмелям" во вторник Рафаэл Геррейро, который залечивает повреждение.

Напомним, в первой встрече ЛЧ дортмундцы на выезде обыграли Севилью (3:2).

Бавария – Боруссия Д: эффектная битва с классическим финалом – Левандовски хет-триком нивелировал дубль Холанда