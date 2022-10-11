Манчестер Сіті без особливої мотивації поїхав у гості до Копенгагена, маючи 100-відсоткові показники після трьох турів. Гвардіола навіть не випустив Холанда в старті. Напевно, завчасно почав підготовку до недільного матчу з Ліверпулем.

Ювентус зганьбився в Лізі чемпіонів поразкою від скромного Маккабі – травма загрожує Ді Марії пропуском ЧС-2022

"Містяни" й без Холанда забили швидкий гол – Родрі здалеку розрядив гармату. Однак суддя після перегляду VAR скасував гол через руку Мареза. Ріяд у середині тайму мав можливість реабілітуватися, але примудрився не реалізувати пенальті.

Через 5 хвилин становище Манчестер Сіті стало жахливим. Лівий захисник Серхіо Гомес перед штрафним майданчиком збив Харальдссона, а рефері з допомогою VAR показав йому червону картку. Пеп, мабуть, не раз вже пошкодував, що відпустив Зінченка. На лівому фланзі Сіті дірка.

Манчестер Сіті понад годину грав у меншості, але Копенгаген хороших моментів все одно не мав – жодного удару з меж штрафного. Хочолава з партнерами дорожив нічиєю, данці надмірно не ризикували. Фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Сіті з 10 очками фактично гарантував собі вихід з групи, залишилися формальності. Копенгаген набрав другий бал і піднявся на третє місце.