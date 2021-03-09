Манчестер Сіті схиляється до придбання Холанда замість трансферу Мбаппе через вимоги француза щодо зарплати, повідомляє The Athletic.

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Зазначається, що "містяни" не бажають ризикувати атмосферою в колективі, яка може погіршитись у разі придбання такого коштовного гравця. Окрім цього, трансфер Мбаппе може призвести до порушення фінансової структури клубу.

Перехід Холанда є більш вірогідним, хоча за ним також полюють Реал, Манчестер Юнайтед, Челсі, Баварія та Барселона. Втім, Манчестер Сіті має козир – батько форварда, Альф-Інге Холанд, свого часу виступав за "містян".

До слова, Ерлінг провів 28 матчів у поточному сезоні у складі Борусії Д, записавши до свого активу 29 голів та 8 асистів.

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