toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ ЗОРЯ - ЕСПАНЬЙОЛ ТРАНСФЕРИ НЕЙМАР

Борусія Д оригінально потролила Барселону, пригадавши її шалений виліт з Ліги чемпіонів 2018/19

13:31 367 Читать на русском
Борусія Д оригінально потролила Барселону, пригадавши її шалений виліт з Ліги чемпіонів 2018/19
Ліверпуль вибив Барселону з Ліги чемпіонів 2018/19

Дортмундська Борусія надихнулась Ліверпулем та знає, чим здивувати Барселону.

"Ми потрапили до групи F з Барселоною. Час тренувати кутові", – написала дортмундська Борусія на своїй сторінці у Twitter.

Представник Славії іронічним сміхом відреагував на потрапляння у "групу смерті" Ліги чемпіонів – відео дня

Таким чином "джмелі" натякнули на виліт каталонців з минулорічного розіграшу Ліги чемпіонів. Тоді у матчі-відповіді між Ліверпулем та Барселоною Трент Александер-Арнольд незвично розіграв кутовий, після якого був забитий вирішальний гол.

Зауважимо, що окрім Барселони та дортмундської Борусії у групі F Ліги чемпіонів виступають Інтер та празька Славія.

Ліга чемпіонів 2019/20 – результати жеребкування групового турніру

blog_ava
Українці знімали жахливий трилер, або Найгірший матч кваліфікації: Зоря – Еспаньйол в огляді іспанських ЗМІ
12:35
5768
Теги
Барселона Барселона Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Ліверпуль Ліверпуль Ліга чемпіонів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ліга чемпіонів 2019/20: календар матчів Шахтаря
    Ліга чемпіонів — 29 серп3293 Ліга чемпіонів 2019/20: календар матчів Шахтаря
4
год
:
37
хв
Десна
19:00
Карпати
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук