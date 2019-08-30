Борусія Д оригінально потролила Барселону, пригадавши її шалений виліт з Ліги чемпіонів 2018/19

Дортмундська Борусія надихнулась Ліверпулем та знає, чим здивувати Барселону.

"Ми потрапили до групи F з Барселоною. Час тренувати кутові", – написала дортмундська Борусія на своїй сторінці у Twitter.

Представник Славії іронічним сміхом відреагував на потрапляння у "групу смерті" Ліги чемпіонів – відео дня

Таким чином "джмелі" натякнули на виліт каталонців з минулорічного розіграшу Ліги чемпіонів. Тоді у матчі-відповіді між Ліверпулем та Барселоною Трент Александер-Арнольд незвично розіграв кутовий, після якого був забитий вирішальний гол.

Зауважимо, що окрім Барселони та дортмундської Борусії у групі F Ліги чемпіонів виступають Інтер та празька Славія.

Ліга чемпіонів 2019/20 – результати жеребкування групового турніру