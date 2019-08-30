Боруссия Д оригинально потролила Барселону, вспомнив ее безумный вылет из Лиги чемпионов 2018/19

Дортмундская Боруссия вдохновилась Ливерпулем и знает, чем удивить Барселону.

"Мы попали в группу F с Барселоной. Время тренировать угловые", – написала дортмундская Боруссия на своей странице в Twitter.

Представитель Славии ироничным смехом отреагировал на попадание в "группу смерти" Лиги чемпионов – видео дня

Таким образом "шмели" намекнули на вылет каталонцев с прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов. Тогда в ответном матче между Ливерпулем и Барселоной Трент Александер-Арнольд необычно разыграл угловой, после которого был забит решающий гол.

Заметим, что кроме Барселоны и дортмундской Боруссии в группе F Лиги чемпионов выступают Интер и пражская Славия.

Ліга чемпіонів 2019/20 – результати жеребкування групового турніру