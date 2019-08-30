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Боруссия Д оригинально потролила Барселону, вспомнив ее безумный вылет из Лиги чемпионов 2018/19

13:31 16 Читати українською
Боруссия Д оригинально потролила Барселону, вспомнив ее безумный вылет из Лиги чемпионов 2018/19
Ливерпуль выбил Барселону из Лиги чемпионов 2018/19

Дортмундская Боруссия вдохновилась Ливерпулем и знает, чем удивить Барселону.

"Мы попали в группу F с Барселоной. Время тренировать угловые", – написала дортмундская Боруссия на своей странице в Twitter.

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Таким образом "шмели" намекнули на вылет каталонцев с прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов. Тогда в ответном матче между Ливерпулем и Барселоной Трент Александер-Арнольд необычно разыграл угловой, после которого был забит решающий гол.

Заметим, что кроме Барселоны и дортмундской Боруссии в группе F Лиги чемпионов выступают Интер и пражская Славия.

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