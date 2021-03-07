Союз європейських футбольних асоціацій призначив арбітрів на два поєдинки 1/8 фіналу найсильнішого євротурніру.

УЄФА визначився з рефері, які судитиму матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт організації.

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Поєдинок між Ювентусом та Порту обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі з нідерландцем Бйорном Кюйперсом. Допомагатимуть йому співвітчизники Сандер ван Рукел та Ервін Зейнстра. За VAR відповідатиме Пол ван Букел, а роль четвертого арбітра виконуватиме Бас Нейхейс.

Зустріч між дортмундською Борусією та Севільєю судитиме турецький рефері Джюнейт Чакир. Разом з ним працюватимуть Бахаттін Дуран та Тарік Енгюн. За VAR відповідатиме італієць Массіміліано Ірраті, а четвертим арбітром стане Арда Кардешлер.

Нагадаємо, матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться у вівторок, 9 березня, о 22:00.

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