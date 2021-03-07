Боруссия Д – Севилья: УЕФА объявил судейские бригады на матчи Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций назначил арбитров на два поединка 1/8 финала сильнейшего евротурнира.
УЕФА определился с рефери, которые будут судить матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт организации.
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Поединок между Ювентусом и Порту будет обслуживать бригада арбитров во главе с нидерландцем Бьорном Кюйперсом. Помогать ему будут соотечественники Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. За VAR будет отвечать Пол ван Букел, а роль четвертого арбитра будет исполнять Бас Нейхейс.
Встреча между дортмундской Боруссией и Севильей будет судить турецкий рефери Джюнейт Чакыр. Вместе с ним будут работать Бахаттин Дуран и Тарик Энгюн. За VAR будет отвечать итальянец Массимилиано Иррати, а четвертым арбитром станет Арда Кардешлер.
Напомним, матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся во вторник, 9 марта, в 22:00.
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