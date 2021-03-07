УЕФА определился с рефери, которые будут судить матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт организации.

Бавария – Боруссия Д: эффектная битва с классическим финалом – Левандовски хет-триком нивелировал дубль Холанда

Поединок между Ювентусом и Порту будет обслуживать бригада арбитров во главе с нидерландцем Бьорном Кюйперсом. Помогать ему будут соотечественники Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. За VAR будет отвечать Пол ван Букел, а роль четвертого арбитра будет исполнять Бас Нейхейс.

Встреча между дортмундской Боруссией и Севильей будет судить турецкий рефери Джюнейт Чакыр. Вместе с ним будут работать Бахаттин Дуран и Тарик Энгюн. За VAR будет отвечать итальянец Массимилиано Иррати, а четвертым арбитром станет Арда Кардешлер.

Напомним, матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся во вторник, 9 марта, в 22:00.

Голкипер Эйбара с пенальти упустил шанс спасти ничью с Кадисом, Севилья сенсационно уступила Эльче