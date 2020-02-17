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Борусія Д – ПСЖ: Вітсель розповів, хто з парижан потребує максимальної уваги

17 лютого 18:23 201 Читать на русском
Борусія Д – ПСЖ: Вітсель розповів, хто з парижан потребує максимальної уваги
Аксель Вітсель / ФК Борусія Дортмунд

Півзахисник дортмундської Борусії Аксель Вітсель поділився думками щодо протистояння із французьким Парі Сен-Жермен у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

 

"Упевнений, що Неймар завтра вийде на поле. Він неймовірно небезпечний, але Мбаппе та Ді Марія також сильні, тому уважним потрібно бути з кожним.

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У матчі з Айнтрахтом ми діяли набагато агресивніше. Робили все можливе, щоб якомога швидше відібрати м'яч, коли він діставався супернику. Настільки ж потужний натиск буде важливим у завтрашній зустрічі", – цитує хавбека офіційний сайт УЄФА.

Відзначимо, що матч Борусія Д – ПСЖ відбудеться у вівторок, 18 лютого, на Сігнал Ідуна Парк. Початок поєдинку о 22:00.

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Ліга чемпіонів Борусія Дортмунд - ПСЖ Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Анхель Ді Марія Анхель Ді Марія Аксель Вітсель Аксель Вітсель Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе
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