Борусія Д – ПСЖ: Вітсель розповів, хто з парижан потребує максимальної уваги

Півзахисник дортмундської Борусії Аксель Вітсель поділився думками щодо протистояння із французьким Парі Сен-Жермен у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Упевнений, що Неймар завтра вийде на поле. Він неймовірно небезпечний, але Мбаппе та Ді Марія також сильні, тому уважним потрібно бути з кожним.

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У матчі з Айнтрахтом ми діяли набагато агресивніше. Робили все можливе, щоб якомога швидше відібрати м'яч, коли він діставався супернику. Настільки ж потужний натиск буде важливим у завтрашній зустрічі", – цитує хавбека офіційний сайт УЄФА.

Відзначимо, що матч Борусія Д – ПСЖ відбудеться у вівторок, 18 лютого, на Сігнал Ідуна Парк. Початок поєдинку о 22:00.

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