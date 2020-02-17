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Боруссия Д – ПСЖ: Витсель рассказал, кто из парижан требует максимального внимания

18:24 39 Читати українською
Боруссия Д – ПСЖ: Витсель рассказал, кто из парижан требует максимального внимания
Аксель Витсель / ФК Боруссия Дортмунд

Полузащитник дортмундской Боруссии Аксель Витсель поделился мыслями о противостоянии с французским Пари Сен-Жермен в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

 

"Уверен, что Неймар завтра выйдет на поле. Он невероятно опасен, но Мбаппе и Ди Мария также сильны, поэтому внимательным нужно быть с каждым.

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В матче с Айнтрахтом мы действовали гораздо агрессивнее. Делали все возможное, чтобы как можно быстрее отобрать мяч, когда он доставался сопернику. Столь же мощный напор будет важным в завтрашней встрече", – цитирует хавбека официальный сайт УЕФА.

Отметим, что матч Боруссия Д – ПСЖ состоится во вторник, 18 февраля, на Сигнал Идуна Парк. Начало поединка в 22:00.

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