Боруссия Д – ПСЖ: Витсель рассказал, кто из парижан требует максимального внимания

Полузащитник дортмундской Боруссии Аксель Витсель поделился мыслями о противостоянии с французским Пари Сен-Жермен в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Уверен, что Неймар завтра выйдет на поле. Он невероятно опасен, но Мбаппе и Ди Мария также сильны, поэтому внимательным нужно быть с каждым.

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В матче с Айнтрахтом мы действовали гораздо агрессивнее. Делали все возможное, чтобы как можно быстрее отобрать мяч, когда он доставался сопернику. Столь же мощный напор будет важным в завтрашней встрече", – цитирует хавбека официальный сайт УЕФА.

Отметим, что матч Боруссия Д – ПСЖ состоится во вторник, 18 февраля, на Сигнал Идуна Парк. Начало поединка в 22:00.

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