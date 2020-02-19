Борусія Д – ПСЖ: парижани втратили двох виконавців на матч-відповідь

Відразу 2 гравці основи французького Парі Сен-Жермен пропустять другий матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти дортмундської Борусії. У першому матчі парижани поступилися "джмелям" (1:2).

Тома Меньє і Марко Верратті не допоможуть ПСЖ у матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ.

Верратті побив рекорд легенди ПСЖ

Обидва гравці основи команди Томаса Тухеля отримали жовті картки в першому поєдинку проти Борусії Д. Бельгійський оборонець був покараний за затримку суперника. Натомість італійський хавбек відзначився неспортивною поведінкою.

До слова, ПСЖ поступився Борусії Д на Сігнал Ідуна Парк. Єдиний м'яч у складі парижан забив Неймар. Матч-відповідь відбудеться 11 березня на Парк де Пренс.

Борусія здобула перемогу над ПСЖ завдяки дублю Холанда – дортмундці змарнували купу шансів і пропустили гол від Неймара