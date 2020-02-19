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Боруссия Д – ПСЖ: парижане потеряли двух исполнителей на ответный матч

00:30 79 Читати українською
Боруссия Д – ПСЖ: парижане потеряли двух исполнителей на ответный матч
Тома Менье / AFP

Сразу 2 игрока основы французского Пари Сен-Жермен пропустят второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии. В первом матче парижане уступили "шмелям" (1:2).

69’ Эрлинг Холанд
77’ Эрлинг Холанд
 
Неймар 76’
69’ Эрлинг Холанд
76’ Неймар
77’ Эрлинг Холанд

Тома Менье и Марко Верратти не помогут ПСЖ в ответном матче 1/8 финала ЛЧ.

Верратти побил рекорд легенды ПСЖ

Оба игрока основы команды Томаса Тухеля получили желтые карточки в первом поединке против Боруссии Д. Бельгийский защитник был наказан за задержку соперника. В свою очередь итальянский хавбек отметился неспортивным поведением.

К слову, ПСЖ уступил Боруссии Д на Сигнал Идуна Парк. Единственный мяч в составе парижан забил Неймар. Ответный матч состоится 11 марта на Парк де Пренс.

Боруссия одержала победу над ПСЖ благодаря дублю Холанда – дортмундцы упустили кучу шансов и пропустили гол от Неймара

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Боруссия Дортмунд - ПСЖ Лига чемпионов Тома Менье Тома Менье Марко Верратти Марко Верратти ПСЖ ПСЖ
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