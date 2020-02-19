Боруссия Д – ПСЖ: парижане потеряли двух исполнителей на ответный матч

Сразу 2 игрока основы французского Пари Сен-Жермен пропустят второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии. В первом матче парижане уступили "шмелям" (1:2).

Тома Менье и Марко Верратти не помогут ПСЖ в ответном матче 1/8 финала ЛЧ.

Верратти побил рекорд легенды ПСЖ

Оба игрока основы команды Томаса Тухеля получили желтые карточки в первом поединке против Боруссии Д. Бельгийский защитник был наказан за задержку соперника. В свою очередь итальянский хавбек отметился неспортивным поведением.

К слову, ПСЖ уступил Боруссии Д на Сигнал Идуна Парк. Единственный мяч в составе парижан забил Неймар. Ответный матч состоится 11 марта на Парк де Пренс.

Боруссия одержала победу над ПСЖ благодаря дублю Холанда – дортмундцы упустили кучу шансов и пропустили гол от Неймара