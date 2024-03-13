Протистояння Дортмунда й Ейндховена – найменш статусне у цьогорічному розіграші ЛЧ. На жаль, воно ще й виявилось єдиним, у якому більш-менш скромний клуб (відносно Інтерів, Барселон, Реалів і Ман Сіті) вийде до чвертьфіналу. Існують великі сумніви, що хтось увімкне цю гру, коли паралельно грають Атлетіко та Інтер.

Борусія Д розписала нічию з ПСВ у плей-офф Ліги чемпіонів – скандальний "фарс" арбітрів, Мален забив колишнім

Втім, футбольні естети можуть отримати приємну винагороду. Таку ж приємну, як і в першій зустрічі між цими колективами – поки Атлетіко та Інтер тужились у спробі забити перший і останній гол, ПСВ і Борусія видавали яскравий матч на великих швидкостях, створюючи хороші моменти. Ейндховен вмикав фірмовий пресинг Боса, а Дортмунд відповідав блискавичними атаками з розумними передачами Ройса.

Lothar Matthäus via his column: "Borussia Dortmund's round of 16 second leg against Eindhoven will not be a walk in the park like Bayern's game against Lazio. I hope BVB doesn't underestimate PSV. Eindhoven is not a super team, but due to their results in the Champions League and… pic.twitter.com/yEBe2dYmD0 — ari (@aritrabvb1909) March 12, 2024

Нідерландці хоч і мали статус аутсайдера, однак нічим не поступалися віцечемпіонам Німеччини. Тим не менш, у тому яскравому поєдинку перемогти мали саме "джмелі". У них і показник очікуваних голів з гри дещо вищий, і єдиний гол підопічні Едіна Терзіча пропустили із суперечливого пенальті. Хай там як, а на Вестфаленштадіоні обійтися нічиєю не вийде – перша зустріч завершилась з рахунком 1:1.

І поки важко зрозуміти, хто більше заслуговує на прохід. І хто в принципі сильніший у цій парі? З одного боку, варто відзначити монструозну форму ПСВ – підопічні Петера Боса не знають поразок у Ередивізі, вигравши 22 матчі з 25-ти. Команда тримає інфернальну статистику голів, забивши 80 і пропустивши всього 13 м'ячів. Обидва показники є найкращим у топ-8 чемпіонатів Європи.

La France peut être assurée de terminer la saison à la cinquième place au classement de l’indice UEFA dès ce mercredi soir en cas d’élimination du PSV Eindhoven en huitièmes de finale de la Ligue des champions.https://t.co/YMWM0t9u1S — RMC Sport (@RMCsport) March 13, 2024

З іншого боку, маємо Борусію зі свіжими ідеями Нурі Шахіна та Ларса Бендера. Важливість Едіна Терзіча теж не слід недооцінювати, але нові асистенти дійсно оновили модель гри Дортмунда – і сильно розвантажили свого боса (раніше йому навіть доводилось збирати фішки на тренуваннях). Головною особливістю "джмелів" стала модель 3+2 у першій фазі пресингу з входом лівого фулбека в опорну зону.

Як наслідок, Борусія у новому році зазнала всього 1 поразки в 10-ти матчах, а конкретно у Бундеслізі вони перемогли 6 разів із 9-ти. При цьому 7 із 10-ти поєдинків завершились при 2+ забитих голах дортмундців, а 4 поєдинки – при 3+. Дуже серйозний показник, враховуючи значно вищий рівень спротиву в Німеччині.

Sancho is back doing Sancho things. pic.twitter.com/GDtTztNTzd — Borussia Dortmund (@BVB) March 12, 2024

Словом, обидві команди дуже симпатичні й при цьому агресивні. Саме тому слід увімкнути трансляцію з Вестфаленштадіона. Якщо ви любите голи, розміни атаками, пресинг і суто футбольні емоції (а не розбірки зірок) – цей матч для вас.

Кадрова ситуація

Борусії точно не допоможе центрбек Ніко Шлоттербек, який пропускає зустріч через дискваліфікацію. Крім того, під питанням залишається участь нападника Себастьяна Аллє. Інших проблем зі складом Едін Терзіч не має.

Петер Бос не може розраховувати на травмованого вінгера Ноа Ланга.

Орієнтовні склади на матч Борусія Д – ПСВ

Борусія Д: Майєр – Рюерсон, Хуммельс, Зюле, Маатсен – Забітцер, Джан – Мален, Ройс, Санчо – Фюлькруг

ПСВ: Бенітес – Тезе, Схаутен, Боскальї, Дест – Тіллман, Верман, Сайбарі – Бакайоко, де Йонг, Лосано.

Прогноз "Футбол 24" – тотал більше 2,5

Букмекери безжальні у своїх оцінках. Коефіцієнти на прохід ПСВ не такий вже й високі, але на тріумф Борусії дають ще нижчі цифри. Контори вважають дортмундців фаворитами – взнаки дається клас, "походження" та фактор рідного поля. Все ж, навіть у наш час домашні команди перемагають частіше (у них більше днів на підготовку, менше стресу та підлаштований газон).

Зате "буки" впевнені у високій результативності. Навіть на ТБ 3,0 виставили коефіцієнти нижче 1,9, хоча перший матч завершився з рахунком 1:1. Ми все ж вдамося до обережнішого прогнозу – ТБ 2,5 буде пробито.

А от ставити на переможця не рекомендуємо. Занадто вже рівні суперники й занадто багато вирішить рандом.

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