Протистояння Дортмунда й Ейндховена – найменш статусне у цьогорічному розіграші ЛЧ. На жаль, воно ще й виявилось єдиним, у якому більш-менш скромний клуб (відносно Інтерів, Барселон, Реалів і Ман Сіті) вийде до чвертьфіналу. Існують великі сумніви, що хтось увімкне цю гру, коли паралельно грають Атлетіко та Інтер.

Борусія Д розписала нічию з ПСВ у плей-офф Ліги чемпіонів – скандальний "фарс" арбітрів, Мален забив колишнім

Втім, футбольні естети можуть отримати приємну винагороду. Таку ж приємну, як і в першій зустрічі між цими колективами – поки Атлетіко та Інтер тужились у спробі забити перший і останній гол, ПСВ і Борусія видавали яскравий матч на великих швидкостях, створюючи хороші моменти. Ейндховен вмикав фірмовий пресинг Боса, а Дортмунд відповідав блискавичними атаками з розумними передачами Ройса.

Lothar Matthäus via his column: "Borussia Dortmund's round of 16 second leg against Eindhoven will not be a walk in the park like Bayern's game against Lazio. I hope BVB doesn't underestimate PSV. Eindhoven is not a super team, but due to their results in the Champions League and… pic.twitter.com/yEBe2dYmD0