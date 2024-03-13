Противостояние Дортмунда и Эйндховена – наименее статусное в нынешнем розыгрыше ЛЧ. К сожалению, оно еще и оказалось единственным, в котором более-менее скромный клуб (относительно Интеров, Барселон, Реалов и Манчестер Сити) выйдет в четвертьфинал. Существуют большие сомнения, что кто-то включит эту игру, когда параллельно играют Атлетико и Интер.

Боруссия Д расписала ничью с ПСВ в плей-офф Лиги чемпионов – скандальный "фарс" арбитров, Мален забил бывшим

Впрочем, футбольные эстеты могут получить приятное вознаграждение. Такую же приятную, как и в первой встрече между этими коллективами – пока Атлетико и Интер тужились в попытке забить первый и последний гол, ПСВ и Боруссия выдавали яркий матч на больших скоростях, создавая хорошие моменты. Эйндховен включал фирменный прессинг Боса, а Дортмунд отвечал молниеносными атаками с умными передачами Ройса.

Lothar Matthäus via his column: "Borussia Dortmund's round of 16 second leg against Eindhoven will not be a walk in the park like Bayern's game against Lazio. I hope BVB doesn't underestimate PSV. Eindhoven is not a super team, but due to their results in the Champions League and… pic.twitter.com/yEBe2dYmD0 — ari (@aritrabvb1909) March 12, 2024

Нидерландцы хоть и имели статус аутсайдера, однако ничем не уступали вице-чемпионам Германии. Тем не менее, в том ярком поединке победить должны были именно "шмели". У них и показатель ожидаемых голов с игры несколько выше, и единственный гол подопечные Эдина Терзича пропустили с спорного пенальти. Как бы там ни было, а на Вестфаленштадионе обойтись ничьей не получится – первая встреча завершилась со счетом 1:1.

И пока трудно понять, кто больше заслуживает на проход. И кто в принципе сильнее в этой паре? С одной стороны, стоит отметить монструозную форму ПСВ – подопечные Петера Боса не знают поражений в Эредивизи, выиграв 22 матча из 25-ти. Команда держит инфернальную статистику голов, забив 80 и пропустив всего 13 мячей. Оба показателя являются лучшим в топ-8 чемпионатов Европы.

La France peut être assurée de terminer la saison à la cinquième place au classement de l’indice UEFA dès ce mercredi soir en cas d’élimination du PSV Eindhoven en huitièmes de finale de la Ligue des champions.https://t.co/YMWM0t9u1S — RMC Sport (@RMCsport) March 13, 2024

С другой стороны, имеем Боруссию со свежими идеями Нури Шахина и Ларса Бендера. Важность Эдина Терзича тоже не следует недооценивать, но новые ассистенты действительно обновили модель игры Дортмунда – и сильно разгрузили своего босса (раньше ему даже приходилось собирать фишки на тренировках). Главной особенностью "шмелей" стала модель 3+2 в первой фазе прессинга с входом левого фулбека в опорную зону.

Как следствие, Боруссия в новом году потерпела всего 1 поражение в 10-ти матчах, а конкретно в Бундеслиге они победили 6 раз из 9-ти. При этом 7 из 10-ти поединков завершились при 2+ забитых голах дортмундцев, а 4 поединка – при 3+. Очень серьезный показатель, учитывая значительно более высокий уровень сопротивления в Германии.

Sancho is back doing Sancho things. pic.twitter.com/GDtTztNTzd — Borussia Dortmund (@BVB) March 12, 2024

Словом, обе команды очень симпатичные и при этом агрессивные. Именно поэтому следует включить трансляцию с Вестфаленштадиона. Если вы любите голы, размены атаками, прессинг и чисто футбольные эмоции (а не разборки звезд) – этот матч для вас.

Кадровая ситуация

Боруссии точно не поможет центрбек Нико Шлоттербек, который пропускает встречу из-за дисквалификации. Кроме того, под вопросом остается участие нападающего Себастьяна Алле. Других проблем с составом Эдин Терзич не имеет.

Петер Бос не может рассчитывать на травмированного вингера Ноа Ланга.

Ориентировочные составы на матч Боруссия Д – ПСВ

Боруссия Д: Майер – Рюерсон, Хуммельс, Зюле, Маатсен – Забитцер, Джан – Мален, Ройс, Санчо – Фюлькруг

ПСВ: Бенитес – Тезе, Схаутен, Боскальи, Дест – Тиллман, Верман, Сайбари – Бакайоко, де Йонг, Лосано.

Прогноз "Футбол 24" – тотал больше 2,5

Букмекеры безжалостны в своих оценках. Коэффициенты на проход ПСВ не такие уж и высокие, но на триумф Боруссии дают еще более низкие цифры. Конторы считают дортмундцев фаворитами – сказывается класс, "происхождения" и фактор родного поля. Все же, даже в наше время домашние команды побеждают чаще (у них больше дней на подготовку, меньше стресса и подстроенный газон).

Зато "буки" уверены в высокой результативности. Даже на ТБ 3,0 выставили коэффициенты ниже 1,9, хотя первый матч завершился со счетом 1:1. Мы все же прибегнем к более осторожному прогнозу – ТБ 2,5 будет пробито.

А вот ставить на победителя не рекомендуем. Слишком уж равные соперники и слишком много решит рандом.

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