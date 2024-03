Противостояние Дортмунда и Эйндховена – наименее статусное в нынешнем розыгрыше ЛЧ. К сожалению, оно еще и оказалось единственным, в котором более-менее скромный клуб (относительно Интеров, Барселон, Реалов и Манчестер Сити) выйдет в четвертьфинал. Существуют большие сомнения, что кто-то включит эту игру, когда параллельно играют Атлетико и Интер.

Боруссия Д расписала ничью с ПСВ в плей-офф Лиги чемпионов – скандальный "фарс" арбитров, Мален забил бывшим

Впрочем, футбольные эстеты могут получить приятное вознаграждение. Такую же приятную, как и в первой встрече между этими коллективами – пока Атлетико и Интер тужились в попытке забить первый и последний гол, ПСВ и Боруссия выдавали яркий матч на больших скоростях, создавая хорошие моменты. Эйндховен включал фирменный прессинг Боса, а Дортмунд отвечал молниеносными атаками с умными передачами Ройса.

Lothar Matthäus via his column: "Borussia Dortmund's round of 16 second leg against Eindhoven will not be a walk in the park like Bayern's game against Lazio. I hope BVB doesn't underestimate PSV. Eindhoven is not a super team, but due to their results in the Champions League and… pic.twitter.com/yEBe2dYmD0