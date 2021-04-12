Барселона очолила рейтинг найдорожчих клубів за версією Forbes – Манчестер Сіті не потрапив у топ-5
Реал обійшов Барселону у таблиці Ла Ліги, але у списку найбагатших ситуація протилежна.
Барселона оцінюється у 4,76 млрд доларів за версією видання Forbes. Це найвищий показник серед футбольних клубів.
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Мадридський Реал наступає на п'яти каталонцям з цінником у 4,75 млрд, а замикає трійку чинний тріумфатор Ліги чемпіонів – Баварія (4,21 млрд).
Топ-10 клубів за версією Forbes:
1. Барселона – $ 4,76 млрд
2. Реал – 4,75 млрд
3. Баварія – 4,21 млрд
4. Манчестер Юнайтед – 4,2 млрд
5. Ліверпуль – 4,1 млрд
6. Манчестер Сіті – 4 млрд
7. Челсі – 3,2 млрд
8. Арсенал – 2,8 млрд
9. ПСЖ – 2,5 млрд
10. Тоттенхем – 2,3 млрд
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