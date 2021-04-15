Борусія Д – Манчестер Сіті: головний антигерой матчу заявив про помилку рефері
Півзахисник дортмундської Борусії Емре Джан вважає, що неправильні рішення арбітрів посприяли вильоту "джмелів" з Ліги чемпіонів.
"Спочатку я торкнувся м'яча головою, а потім він якось потрапив мені в руку. За правилами такий дотик не вважається грою рукою.
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Отримати пенальті через це і вилетіти через це... Така ситуація залишає неприємний присмак. У першому матчі у нас вкрали гол. Боляче", – цитує Джана Goal.
Нагадаємо, у матчі-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ Борусія Д – Манчестер Сіті за рахунку 1:0, який задовольняв господарів, суддя призначив пенальті у ворота німців за гру рукою Емре Джана. У підсумку Борусія програла за сумою двох матчів (2:4) та пропустила Сіті у півфінал.
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