"Сначала я коснулся мяча головой, а потом он как-то попал мне в руку. По правилам такое касание не считается игрой рукой.

Боруссия Д – Манчестер Сити – 1:2 – видео голов и обзор матча

Получить пенальти и вылететь из-за этого... Такая ситуация оставляет неприятный привкус. В первом матче у нас украли гол. Больно", – цитирует Джана Goal.

Напомним, в матче 1/4 финала ЛЧ Боруссия Д – Манчестер Сити при счете 1:0, который удовлетворял хозяев, судья назначил пенальти в ворота немцев за игру рукой Эмре Джана. В итоге Боруссия проиграла по сумме двух матчей (2:4) и пропустила Сити в полуфинал.

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