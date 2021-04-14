Джуд Беллінгем вийшов у стартовому складі на протистояння проти Манчестер Сіті. 17-річний англієць відзначився забитим м'ячем на 15 хвилині.

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Для нього це дебютний гол в найпрестижнішому турнірі Європи. Ба більше, Беллінгем став наймолодшим автором забитого м'яча в історії Борусії у Лізі чемпіонів.

До слова, Джуд перебрався у Німеччину влітку. До поєдинку із Зінченком і Ко в його активі було 38 матчів за дортмундців, 2 голи та 4 асисти.

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