Джуд Беллингем вышел в стартовом составе на противостояние против Манчестер Сити. 17-летний англичанин отметился забитым мячом на 15 минуте.

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Для него это дебютный гол в самом престижном турнире Европы. Более того, Беллингем стал самым молодой автором забитого мяча в истории Боруссии в Лиге чемпионов.

К слову, Джуд перебрался в Германию летом. До поединка с Зинченко и Ко в его активе было 38 матчей за дортмундцев, 2 гола и 4 ассиста.

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