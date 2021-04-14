Борусія Д – Манчестер Сіті: стартові склади та онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ – Зінченко в бою
У другому чвертьфіналі Ліги чемпіонів дортмундська Борусія прийме англійський Манчестер Сіті. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині.
Матч Борусія Д – Манчестер Сіті розпочнеться о 22:00 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "Футбол 1", натомість "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.
Борусія Дортмунд – Манчестер Сіті: анонс матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Стартові склади команд:
Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Діаш, Стоунз, Зінченко – Б. Сілва, Родрі, Гюндоган – Марез, де Брюйне, Фоден
Запасні: Стеффен, Траффорд, Аке, Стерлінг, Жезус, Ляпорт, Ферран, Б. Менді, Фернандінью, Канселу, Е. Гарсія
Борусія Д: Хіц – Морей, Аканджі, Хуммельс, Геррейро – Беллінгем, Джан, Дауд – Кнауфф, Холанд, Ройс
Запасні: Буркі, Дрляца, Т. Азар, Шульц, Брандт, Рейньєр, Меньє, Піщек, Тіггес, Пасслак, Рейна, Раскі
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