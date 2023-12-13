У вівторок, 13 грудня, Бенфіка зуміла помститися Зальцбургу за поразку в матчі першого кола, і відібрала в австрійців путівку в Лігу Європи (3:1).

У матчі 6-го туру групового етапу ЛЧ команду Анатолія Трубіна влаштовувала лише перемога щонайменше з різницею у два м'ячі. І Бенфіка здобула її в блискучому стилі – Анхель Ді Марія відкрив рахунок прямим ударом із кутового, а Артур Кабрал забив вирішальний для "орлів" третій м'яч у компенсований до другого тайму час. І як! П'ятою.

Сейви Трубіна допомогли Бенфіці врятувати євровесну – шедевр Ді Марії та п'ятка Кабрала залишили Зальцбург без ЛЄ

Буквально кілька тижнів тому Кабрал продемонстрував уболівальникам Бенфіки середній палець за постійний свист і критику на свою адресу. Після перемоги над Зальцбургом головний тренер команди Рогер Шмідт зазначив, що саме Артур був ідеальним кандидатом на статус героя зустрічі.

Таким чином, Бенфіка зрівнялася із Зальцбургом за очками і вийшла в паритет за особистими зустрічами. Визначальним фактором під час розподілу місць у турнірній таблиці стала кількість забитих м'ячів – 11 проти 8 на користь Бенфіки. Три вирішальні голи "орли" забили саме в Зальцбурзі.