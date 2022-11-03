Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко став найкращим гравцем команди в матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з РБ Лейпциг за версіями порталів WhoScored та SofaScore.

Шахтар – РБ Лейпциг: УЄФА обрав найкращого гравця матчу Ліги чемпіонів

33-річний хавбек провів на полі весь матч і отримав за свою гру оцінки 6,2 та 6,5 відповідно. На другу сходинку за ефективністю WhoScored поставив Анатолія Трубіна, а SofaScore – Лассіну Траоре, Артема Бондаренка та Валерія Бондаря. Цікаво, що найгіршим гравцем матчу за версією SofaScore став Михайло Мудрик (5,5), інший портал на останню сходинку поставив Богдана Михайліченка (5,4).

Найкращим гравцем поєдинку визначили Крістофера Нкунку – 8,6 та 8,5 балів відповідно.

РБ Лейпциг розгромив Шахтар у битві за плей-офф Ліги чемпіонів – "гірники" проведуть весну в Лізі Європи