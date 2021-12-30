"Наскільки мені відомо, зарплати в Другій лізі становлять близько 10-20 тисяч гривень. Але є зарплати, а є премії – це загалом.

Карпати пропонують вболівальникам фінансувати клуб – львів'яни запустили революційний для України проект

Про бюджети друголігових клубів складно сказати. Можу сказати про УПЛ – це від 2 мільйонів доларів. У команд Першої та Другої ліг з 5 мільйонами гривень нічого немає. Їм дають поле, хтось його безкоштовно стриже, команди десь живуть. За 5 мільйонів гривень неможливо утримувати клуб.

У нас бюджет понад мільйон доларів. Інфраструктура клубу залишилася на рівні УПЛ: є жіноча команда, є академія, є величезний стадіон, який страшно "гризе" гроші", – сказав Болотніков в ефірі програми "Сила Спорту".

Зауважимо, Карпати пішли на зимову паузу аутсайдерами групи А Другої ліги – в їхньому активі лише 4 пункти після 11 турів.

"Батько не сказав жодного поганого слова про Карпати": син Кононова – від заводу до роботи з Маркевичем в команді УПЛ