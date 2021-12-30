"Насколько мне известно, зарплаты во Второй лиге составляют около 10-20 тысяч гривен. Но есть зарплаты, а есть премии – это в целом.

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О бюджетах второлиговых клубов сложно сказать. Могу сказать об УПЛ – это от 2 миллионов долларов. У команд Первой и Второй лиг с 5 миллионами гривен ничего нет. Им дают поле, кто-то его бесплатно стрижет, команды где-то живут. За 5 млн гривен невозможно содержать клуб.

У нас бюджет более миллиона долларов. Инфраструктура клуба осталась на уровне УПЛ: есть женская команда, есть академия, есть огромный стадион, который страшно "грызет" деньги", – сказал Болотников в эфире программы "Сила Спорта".

Заметим, Карпаты пошли на зимнюю паузу аутсайдерами группы А Второй лиги – в их активе лишь 4 пункта после 11 туров.

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