Болбат: Немає сенсу обговорювати арбітра, Стерлінг не дотримався правил фейр-плей

Півзахисник Шахтаря Сергій Болбат підбив підсумки провалу команди у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (0:6) та прокоментував інцидент із скандальним пенальті.

"Виправдань немає. В цілому провели погану зустріч. У будь-якому матчі, поки рахунок 0:0, концентрація стовідсоткова, а коли пропускаєш, це трохи збиває. Можливо, перший гол і став таким каталізатором.

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Зараз немає сенсу обговорювати суддівство. Звичайно, була помилка арбітра, і ми йому про це говорили. Напевно, Стерлінг повинен був сам сказати, що порушення не було, дотримати фейр-плей, бо це негарно на такому рівні. Але нам треба рухатися далі.

У паралельному матчі групи зіграли внічию, так що шанси у нас залишаються. Потрібно перемогти у двох поєдинках, що залишилися, і все стане на свої місця", – цитує Болбата офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Шахтар знаходиться на останній сходинці турнірної таблиці у своїй групі ЛЧ, маючи в активі всього 2 очки. Але при цьому донецький клуб ще зберігає математичні шанси на вихід у плей-офф турніру.

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