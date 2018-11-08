Болбат: Нет смысла обсуждать арбитра, Стерлинг не придерживался правил фэйр-плей

Полузащитник Шахтера Сергей Болбат подвел итоги провала команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити (0:6) и прокомментировал инцидент со скандальным пенальти.

"Оправданий нет. В целом провели плохую встречу. В любом матче, пока счет 0:0, концентрация стопроцентная, а когда пропускаешь, это немного сбивает. Возможно, первый гол и стал таким катализатором.

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Сейчас нет смысла обсуждать судейство. Конечно, была ошибка арбитра, и мы ему об этом говорили. Наверное, Стерлинг должен был сам сказать, что нарушения не было, соблюсти фэйр-плей, потому что это некрасиво на таком уровне. Но нам надо двигаться дальше.

В параллельном матче группы сыграли вничью, так что шансы у нас остаются. Нужно победить в двух поединках, и все станет на свои места", – цитирует Болбата официальный сайт клуба.

Напомним, Шахтер находится на последней строчке турнирной таблицы в своей группе ЛЧ, имея в активе всего 2 очка. Но при этом донецкий клуб еще сохраняет математические шансы на выход в плей-офф турнира.

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