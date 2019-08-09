Богдан Михайліченко: І Зоря, і ЦСКА Софія хотіли грати в футбол

Півзахисник Зорі Богдан Михайліченко прокоментував нічию з ЦСКА Софія (1:1) у матчі 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

"Зіграли внічию на виїзді, забили м'яч – непоганий результат. Вдома буде серйозний матч. Зараз головне відновитися і підготуватися до зустрічі в чемпіонаті України.

ЦСКА Софія – Зоря – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Дві команди хотіли грати в футбол. Тому було багато боротьби. Потрібно було не поступатися, десь грати жорсткіше. Можливо, через це і багато жовтих карток", – цитує Михайліченка FootballHub.

Матч-відповідь відбудеться 15 серпня у Запоріжжі на Славутич-Арені.

Зоря розписала виїзну нічию з ЦСКА Софія у ЛЄ – "армійці" не здивували, "мужики" не вразили, але залишились фаворитами