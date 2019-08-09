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Богдан Михайличенко: И Заря, и ЦСКА София хотели играть в футбол

19:55 29 Читати українською
Богдан Михайличенко: И Заря, и ЦСКА София хотели играть в футбол
Богдан Михайличенко / ФК Заря

Полузащитник Зари Богдан Михайличенко прокомментировал ничью с ЦСКА (1:1) в матче 3 квалификационного раунда Лиги Европы.

13’ Эвандро да Силва
 
Владлен Юрченко 45’
13’ Эвандро да Силва
45’ Владлен Юрченко

"Сыграли вничью на выезде, забили мяч – неплохой результат. Дома будет серьезный матч. Сейчас главное восстановиться и подготовиться ко встрече в чемпионате Украины.

ЦСКА София – Заря – 1:1 – видео голов и обзор матчаЦСКА София – Заря – 1:1 – видео голов и обзор матча

Две команды хотели играть в футбол. Поэтому было много борьбы. Нужно было не уступать, где-то играть жестче. Возможно из-за этого и много желтых карточек", – цитирует Михайличенко FootballHub.

Ответный матч состоится 15 августа в Запорожье на Славутич-Арене.

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ЦСКА София - Заря Заря Заря ЦСКА София ЦСКА София Лига Европы Богдан Михайличенко Богдан Михайличенко
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