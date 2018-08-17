Блохін: Динамо перемогло Славію за рахунок стандартних положень і швидких атак

Колишній наставник Динамо Олег Блохін поділився враженнями від гри столичного клубу у матчі проти Славії.

"Видно, що зараз тренерський штаб багато часу приділяє організації гри в обороні. Динамо в матчах з більш-менш рівними суперниками в основному грає від оборони, робить ставку на контратаки.

У позиційному нападі поки команда ще відчуває деякі труднощі. Але, команда молода, я впевнений, робота в цьому напрямку теж ведеться.

Динамо – Славія: телеканал "Футбол 1" запідозрив киян у роботі з арбітрами, опублікувавши скандальний сюжет

В єврокубках потрібно бути готовим до різних варіантів ведення гри. Суперників багато і всі вони діють в різному стилі, не схожі один на одного. Допускаю, що Славія, в деякій мірі, виявилася не зовсім зручним опонентом.

Чеська команда грає в силовій манері, футболісти дуже добре підготовлені фізично. Чехи нав'язували боротьбу. Але Динамо показало хорошу організацію гри в обороні і за рахунок стандартних положень і швидких атак зуміло домогтися перемоги.

Видно, що Динамо непогано готове в функціональному плані. Це було помітно в кінці матчу зі Славією, коли чехи підсіли, а наша команда навпаки заволоділа перевагою і довела гру до перемоги.

Аякс? Що стосується ігрових характеристик Аякса, то я не дивився їх матчі зі Стандартом, тому мені важко судити про переваги і недоліки команди. Зрозуміло, що Аякс завжди грає в атакуючий, комбінаційний футбол на високих швидкостях", – цитує Блохіна ua-football.

Матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Аякс – Динамо відбудеться у середу, 22 серпня, початок о 21:45.

Аякс – Динамо: кияни заявили 29 футболістів – серед них і Супряга