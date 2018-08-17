Блохин: Динамо победило Славию за счет стандартных положений и быстрых атак

Бывший наставник Динамо Олег Блохин поделился впечатлениями от игры столичного клуба в матче против Славии.

"Видно, что сейчас тренерский штаб много времени уделяет организации игры в обороне. Динамо в матчах с более или менее равными соперниками в основном играет от обороны, делает ставку на контратаки.

В позиционном нападении пока команда еще испытывает некоторые трудности. Но, команда молодая, я уверен, работа в этом направлении тоже ведется.

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В еврокубках нужно быть готовым к различным вариантам ведения игры. Соперников много и все они действуют в разном стиле, не похожи друг на друга. Допускаю, что Славия, в некоторой степени, оказалась не совсем удобным оппонентом.

Чешская команда играет в силовой манере, футболисты очень хорошо подготовлены физически. Чехи навязывали борьбу. Но Динамо показало хорошую организацию игры в обороне и за счет стандартных положений и быстрых атак сумело добиться победы.

Видно, что Динамо неплохо готово в функциональном плане. Это было заметно в конце матча со Славией, когда чехи подсели, а наша команда наоборот завладела преимуществом и довела игру до победы.

Аякс? Что касается игровых характеристик Аякса, то я не смотрел их матчи со Стандартом, поэтому мне трудно судить о достоинствах и недостатках команды. Понятно, что Аякс всегда играет в атакующий, комбинационный футбол на высоких скоростях", – цитирует Блохина ua-football.

Матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов Аякс – Динамо состоится в среду, 22 августа, начало в 21:45.

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