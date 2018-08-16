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Динамо – Славія: телеканал "Футбол 1" запідозрив киян у роботі з арбітрами, опублікувавши скандальний сюжет

11:20 2539 Читать на русском
Динамо – Славія: телеканал "Футбол 1" запідозрив киян у роботі з арбітрами, опублікувавши скандальний сюжет
Динамо перемогло Славію / фото: Футбол 24

Телеканал "Футбол 1" випустив доволі неоднозначний сюжет, у якому пригадав скандал за участю Динамо у 1995 році, провівши аналогію з суддівством Даніеля Стефаньскі у поєдинку киян проти Славії.

Нагадаємо, робота польського рефері Даніеля Стефаньскі в матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2018/19 Динамо – Славія викликала серйозний резонанс. Зокрема, у доволі суперечливому епізоді арбітр вирішив не зараховувати гол чехів, натомість у другому таймі зарахував гол Артема Бєсєдіна з мінімального офсайду.

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Телеканал "Футбол 1" не залишився осторонь, опублікувавши свою версію подій.

"Цей успіх може коштувати Динамо репутації та вже призвів до міжнародного скандалу", – йдеться у сюжеті, після чого журналісти телеканалу цитують слова голови правління Славії Ярослава Тврдика про те, що перемога киян була "брудною".

Нагадаємо, одразу після гри обурений суддівством Тврдик заявив, що Григорій Суркіс повинен піти у відставку, однак пізніше видалив даний пост із соцмереж.

Після цього телеканал "Футбол 1" пригадав 1995 рік, а саме так званий "шубний скандал" після матчу проти Панатінаїкоса. Арбітр того поєдинку Антоніо Лопес Ньєто у своєму рапорті зазначив, що йому пропонували хабар – дві норкові шуби та 30 тисяч доларів США. Після цього Динамо було дискваліфіковано з єврокубків на один сезон.

"Очевидно, для Суркісів участь у найпрестижнішому клубному змаганні Європи є життєво необхідною", – йдеться у сюжеті.

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Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Динамо - Славія Прага: Вівторок 14 серпня 2018

Динамо
Матч завершено
2 : 0
Славія Прага
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