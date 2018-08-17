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Аякс – Динамо: кияни заявили 29 футболістів – серед них і Супряга

13:42 3253 Читать на русском
Аякс – Динамо: кияни заявили 29 футболістів – серед них і Супряга
Склад Динамо / Футбол 24

Стала відома заявка Динамо на матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Аякса.

Заявка киян на офіційному сайті УЄФА виглядає таким чином:

Воротарі: Георгій Бущан, Володимир Маханьков, Денис Бойко.

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Захисники: Микола Морозюк, Віталій Миколенко, Сідклей, Йосіп Піваріч, Микита Бурда, Артем Шабанов, Томаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кендзьора.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Че Че, Беньямін Вербіч, Володимир Шепєлєв, Микола Шапаренко, Владислав Калітвінцев, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Вітор Буено, Віталій Буяльський, Георгій Цітаішвілі, Євгеній Смирний, Ахмед Алібеков.

Нападники: Владислав Супряга, Артем Бєсєдін, Назарій Русин.

Нагадаємо, перший матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Аякс – Динамо відбудеться у середу, 22 серпня, початок гри о 22:00. Матч-відповідь запланований на вівторок, 28 серпня.

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Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Аякс - Динамо: Середа 22 серпня 2018

Аякс
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