Аякс – Динамо: кияни заявили 29 футболістів – серед них і Супряга

Стала відома заявка Динамо на матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Аякса.
Заявка киян на офіційному сайті УЄФА виглядає таким чином:
Воротарі: Георгій Бущан, Володимир Маханьков, Денис Бойко.
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Захисники: Микола Морозюк, Віталій Миколенко, Сідклей, Йосіп Піваріч, Микита Бурда, Артем Шабанов, Томаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кендзьора.
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Че Че, Беньямін Вербіч, Володимир Шепєлєв, Микола Шапаренко, Владислав Калітвінцев, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Вітор Буено, Віталій Буяльський, Георгій Цітаішвілі, Євгеній Смирний, Ахмед Алібеков.
Нападники: Владислав Супряга, Артем Бєсєдін, Назарій Русин.
Нагадаємо, перший матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Аякс – Динамо відбудеться у середу, 22 серпня, початок гри о 22:00. Матч-відповідь запланований на вівторок, 28 серпня.
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