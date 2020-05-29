"Я проїхав на велосипеді 96 кілометрів": Куман пригадав пережитий серцевий напад

Наставник збірної Нідерландів Рональд Куман зізнався, що йому дуже пощастило, адже він отримав вчасну медичну допомогу.

Нагадаємо, відомий тренер був госпіталізований на початку травня через проблеми з серцем. Через кілька днів Куман був виписаний та продовжив реабілітацію вдома.

"Того дня я проїхав з другом 96 кілометрів на велосипеді. Після повернення додому мені стало погано – боліло у грудях, я весь побілів і дуже спітнів. На щастя, поруч була дружина, яка викликала лікарів.

У мене був серцевий напад – центральна коронарна артерія була заблокована. Дякую лікарям, які надали кваліфіковану допомогу. Озираючись назад, можу сказати, що мені пощастило. Мій батько помер від зупинки серця, коли йому було 75. Це наша сімейна проблема", – цитує Кумана Marca з посиланням на RTL Beau.

Зауважимо, Куман очолив збірну Нідерландів у 2018 році. Під керівництвом 57-річного тренера "помаранчеві" вийшли на Євро-2020, а у першому турі змагань прийматимуть збірну України в Амстердамі.

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