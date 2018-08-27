Динамо – Аякс: передматчева прес-конференція Еріка Тен Хага

Головний тренер Аякса Ерік Тен Хаг зазначив, що Аякс у матчі з Динамо приділятиме велику увагу обороні, але не буде притискатися до власних воріт.

"У нас є кілька травмованих гравців. У нас є план Б, але в нас є лише заміни.

Скільки нам необхідно забити самим? Одного голу може бути і достатньо. Але треба розуміти, що ми граємо проти дуже сильного опонента, який показав це в Амстердамі. І як нам його переграти – побачимо завтра.

Динамо – Аякс: передматчева прес-конференція Хацкевича

Стан Нереса та де Лігта? Нерес був травмований, але зараз він вже тренується і загальній групі. Сьогоднішнє тренування покаже, який його стан. Стосовно де Лігта ситуація аналогічна - все покаже тренування.

Чи тренували післяматчеві пенальті? Ні, в Амстердамі ми цим не займалися, тренувалися як завжди.

Що стосується Динамо, то це дуже сильний суперник, який добре контролює м'яч. Але ми спробуємо тримати їх якомога далі від своїх воріт, самі намагатимемося контратакувати і забити.

Завтрашня гра буде надзвичайно важливою та складною. Щоб пройти в груповий етап Ліги чемпіонів, нам потрібно зберігати наш атакувальний стиль. Ми знаємо, що гратимемо проти сильного суперника, який гратиме в себе вдома, але зробимо все, щоб пройти далі.

Циганков: Помремо, щоб досягти позитивного результату з Аяксом

Пізній час початку гри? Це лише на одну годину пізніше, ми звикли тренуватись та грати за таким графіком, і на нашу підготовку це ніяк не вплине.

Як і в кожної команди, у нас є своя виїзна модель. Тим більше, виходячи з рахунку першого матчу, нам потрібно буде добре захищатися, оскільки Динамо піде вперед. Але це не означає, що ми будемо притискатися до своїх воріт. Також шукатимемо свій шанс в атаці", – сказав він на прес-конференції у понеділок на НСК Олімпійський.