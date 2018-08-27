Блинд: Динамо – очень тяжелый противник

Защитник Аякса Дейли Блинд перед матчем с Динамо отдал должное сопернику и отметил, что амстердамцы хорошо изучили киевлян и готовы к разным сценариям.

"Чувствуется определенное напряжение, но так должно быть, ведь необходима концентрация. Мы рады, что смогли обыграть Динамо в первом матче, потому что это очень тяжелый противник.

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Возможно отсутствие в Динамо Беседина? Я бы не сказал, что будет тяжелее или легче. Мы готовились к разным сценариям, достаточно хорошо изучили нашего оппонента.

Изменился ли я за годы своей карьеры? Люди растут, я поиграл за рубежом, получил определенный опыт.

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Аякс – это хороший сплав молодости и опыта. И хочу помочь своим партнерам достичь как можно большего", – сказал он на пресс-конференции в понедельник на НСК Олимпийский.