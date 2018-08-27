toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ДИНАМО КИЕВ - АЯКС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ТОТТЕНХЭМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Блинд: Динамо – очень тяжелый противник

20:38 44 Читати українською
Блинд: Динамо – очень тяжелый противник
Дейли Блинд / ФК Аякс

Защитник Аякса Дейли Блинд перед матчем с Динамо отдал должное сопернику и отметил, что амстердамцы хорошо изучили киевлян и готовы к разным сценариям.

"Чувствуется определенное напряжение, но так должно быть, ведь необходима концентрация. Мы рады, что смогли обыграть Динамо в первом матче, потому что это очень тяжелый противник.

Динамо – Аякс: предматчевая пресс-конференция Эрика Тен Хага

Возможно отсутствие в Динамо Беседина? Я бы не сказал, что будет тяжелее или легче. Мы готовились к разным сценариям, достаточно хорошо изучили нашего оппонента.

Изменился ли я за годы своей карьеры? Люди растут, я поиграл за рубежом, получил определенный опыт.

Динамо – Аякс: предматчевая пресс-конференция Хацкевича

Аякс – это хороший сплав молодости и опыта. И хочу помочь своим партнерам достичь как можно большего", – сказал он на пресс-конференции в понедельник на НСК Олимпийский.

Источник: Футбол 24
Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, ответные матчи

Динамо Киев - Аякс: Вторник 28 августа 2018

Динамо Киев
до матча
23
час
:
37
мин
Аякс
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига чемпионов Динамо Киев - Аякс Динамо Киев Динамо Киев Аякс Аякс Дэйли Блинд Дэйли Блинд
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Руди перешел в Шальке
    Німеччина — 22:0220 Руди перешел в Шальке
37
мин
Атлетик
23:00
Уэска
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук