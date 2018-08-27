Динамо – Аякс: передматчева прес-конференція Хацкевича

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич вказав, що команда планує у матчі-відповіді з Аяксом грати по-іншому.

"Стан Бєсєдіна? Так, є певні проблеми. Він сьогодні вийде перший раз на тренування після матчу в Амстердамі, перевірить себе, і лише сьогоднішнє тренування покаже, готується він до гри чи ні.

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Нам потрібно забити мінімум два голи? Коли ми грали зі Славією, то два забили. Але команда суперника також до нас готується, дивиться наші сильні сторони. Завтра ми трохи змінимо нашу гру, в першу чергу нам потрібна агресія, пресинг з перших хвилин.

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Так, ми не маємо забувати про оборону, адже група атаки у Аякса достатньо сильна. Тому ми не маємо права діяти стрімголов та оголяти тили.

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Ми зі вчорашнього дня та сьогодні будемо моделювати те, що хочемо побачити завтра. Як воно вийде – гра покаже", – сказав Хацкевич на прес-конференції 27 серпня на базі Динамо.