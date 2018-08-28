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Бишовець: Думаю, Динамо переможе Аякс та вийде у груповий етап Ліги чемпіонів

09:00 1024 Читать на русском
Бишовець: Думаю, Динамо переможе Аякс та вийде у груповий етап Ліги чемпіонів
Анатолій Бишовець / фото з соцмереж

Колишній нападник Динамо Анатолій Бишовець впевнений, що київському клубу до снаги пройти Аякс та вийти в груповий етап Ліги чемпіонів.

"Я думаю, динамівці переможуть, але навряд чи цього буде достатньо, щоб пройти. Хоча... їм потрібно перемагати 2:0.

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Взагалі, 2:0 – їм під силу, враховуючи, що в Аяксі грає молодь. Гадаю, що кияни виграють і пройдуть в Лігу чемпіонів", – розповів Бишовець для bookmaker-ratings.

Нагадаємо, матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо – Аякс відбудеться сьогодні, 28 серпня. Початок поєдинку о 22:00.

Перший поєдинок між цими командами завершився впевненою перемогою нідерландців – 3:1.

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Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, матчі-відповіді

Динамо - Аякс: Вівторок 28 серпня 2018

Динамо
до матчу
10
год
:
59
хв
Аякс
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга чемпіонів Динамо Динамо Анатолій Бишовець Динамо - Аякс
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