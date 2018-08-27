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Сабо: Динамо може пройти Аякс, але для цього необхідно змінювати тактику

18:41 165 Читать на русском
Сабо: Динамо може пройти Аякс, але для цього необхідно змінювати тактику
Аякс – Динамо / Соцмережі

Екс-наставник Динамо Йожеф Сабо розповів що потрібно робити киянам, аби пройти Аякс.

"Гостьовий матч в Амстердамі вийшов неоднозначним і викликав багато критики в ЗМІ. Безсумнівно, тренерський штаб "біло-синіх" візьме до уваги зауваження фахівців і преси, зробить висновки і вкаже на помилки своїх підопічних.

Забитий на виїзді м'яч дає деякі шанси динамівцям пройти в групу, але зробити це, на мою думку, буде непросто, адже необхідно домогтися переваги в два м'ячі і не пропустив в свої ворота.

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Вирішити завдання команда Динамо може, але для цього необхідно, я в цьому впевнений, змінювати тактику гри, а саме – при втраті м'яча пресингувати по всьому полю, не давати супернику переваги у володінні м'ячем, діяти на випередження при відборі м'яча і, звичайно, необхідна дисциплінована, злагоджена командна гра з хорошими швидкісними атаками.

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Думаю, що гра від оборони не дасть необхідного результату, адже суперник досить технічний, команда збалансована, і швидше за все не буде грати першим номером. Так що якщо наша команда буде готова взяти реванш, граючи на повній самовіддачі, то необхідний результат буде досягнутий, чого я від щирого серця бажаю", – цитує Йожефа Сабо Footboom.

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Динамо - Аякс: Вівторок 28 серпня 2018

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