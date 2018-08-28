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Бышовец: Думаю, Динамо победит Аякс и пройдет в групповой этап Лиги чемпионов

09:01 111 Читати українською
Бышовец: Думаю, Динамо победит Аякс и пройдет в групповой этап Лиги чемпионов
Анатолий Бышовец / фото из соцсетей

Бывший нападающий Динамо Анатолий Бышовец уверен, что киевскому клубу по силам пройти Аякс и выйти в групповой этап Лиги чемпионов.

"Я думаю, динамовцы победят, но вряд ли этого будет достаточно, чтобы пройти. Хотя ... им нужно побеждать 2:0.

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Вообще, 2:0 – им под силу, учитывая, что в Аяксе играет молодежь. Думаю, что киевляне выиграют и пройдут в Лигу чемпионов", – рассказал Бышовец для bookmaker-ratings.

Напомним, ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов Динамо – Аякс состоится сегодня, 28 августа. Начало поединка в 22:00.

Первый поединок между этими командами завершился уверенной победой нидерландцев – 3:1.

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Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, ответные матчи

Динамо Киев - Аякс: Вторник 28 августа 2018

Динамо Киев
до матча
11
час
:
20
мин
Аякс
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Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов Анатолий Бышовец Динамо Киев - Аякс
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