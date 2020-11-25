Резервний склад Барселони принизив київське Динамо на Олімпійському без глядачів. Соцмережі прозрівають від істинного рівня нашого футболу.

Мартін Брейтвейт оформив дубль у Лізі чемпіонів! Форвард, який насолоджується ігровою практикою по великих святах, провів, можливо, найпам'ятніший поєдинок у кар'єрі. Словом, якщо вам розмальовує обличчя залізобетонний резервіст Кумана разом з бандою 20-річних янкі, залишається лише два варіанти – сходити до церкви або змінити професію. Динамо отримало комфортні умови, аби щонайменше зачепитись за нічию, не могли ж імениті гості привезти власний філіал, утім навіть резерву "блаугранас" виявилось предостатньо для команди Луческу.

Динамо - Барселона: Мессі зайвий, дивовижний українець, виліт з ЛЧ - 20-річний Дест и скромні дебютанти створили пекло

Коментатор MEGOGO Вадим Скічко присоромив киян статистикою маловідомого данця, який нещодавно представляв скромний Леганес.

Журналіст телеканалів "Футбол" Ігор Бурбас не робить великої трагедії. Ба більше, гра каталонських дублерів його зовсім не вразила.

Його колега – коментатор Кирило Круторогов – демонструє великий медійний інтерес до цього матчу в Іспанії. На обкладинці AS доволі складно розгледіти потрібну інформацію.

Обкладинки завтрашніх спортивних газет в Іспанії https://t.co/KMG6ik0sE3 — Кирило Круторогов (@Krutorogov) November 25, 2020

Екс-гравець збірної України, нині експерт телеканалів "Футбол" Євген Левченко бідкається через істинний рівень нинішнього Динамо.

Журналіст Футбол 24 і Gazeta.ua Сергій Тищенко назвав головного антигероя поєдинку.

Футбольний агент В'ячеслав Заховайло вважає, що чимало гравців Динамо не відповідають рівню київського клубу.

Алекс Великих, наш скаут в Італії, подякував Мораті за переможний гол у ворота Ференцвароша. Іспанець суттєво збільшив шанси Динамо не єврокубкову весну.

Відомий тележурналіст Руслан Свірін виділяє Брейтвейта і якість замін обох наставників.

Коментатор Сетанта Спорт Україна Ігор Бойко реагує у власному стилі – легким тролінгом.

Шеф-редактор журналу Футбол Артем Франков знаходить малесеньку розраду для гравців Динамо.

Журналіст і блогер Володимир Миленко розповідає про помсту за 1997-й, коли Шева з Ребровим знищували Барсу на Камп Ноу.

Олег Бабій, головний редактор Футбол 24, – про знекровлених і кволих хлопців "румунського графа".

Насамкінець – трохи Брутального гумору...