Резервный состав Барселоны унизил киевское Динамо на Олимпийском без зрителей. Соцсети прозревают от истинного уровня нашего футбола.

Мартин Брейтвейт оформил дубль в Лиге чемпионов! Форвард, который наслаждается игровой практикой по большим праздникам, провел, возможно, самый памятный поединок в карьере. Словом, если вам разрисовывает лицо железобетонный резервист Кумана вместе с бандой 20-летних американцев, остается только два варианта – сходить в церковь или сменить профессию. Динамо получило комфортные условия, чтобы как минимум зацепиться за ничью, не могли же именитые гости привезти собственный филиал, впрочем даже резерва "блаугранас" оказалось слишком много для команды Луческу.

Динамо – Барселона: Месси лишний, удивительный украинец, вылет из ЛЧ – 20-летний Дест и скромные дебютанты сотворили ад

Комментатор MEGOGO Вадим Скичко пристыдил киевлян статистикой малоизвестного датчанина, который совсем недавно представлял скромный Леганес.

Журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас не делает большой трагедии. Более того, игра каталонских дублеров его совсем не впечатлила.

Его коллега – комментатор Кирилл Круторогов – демонстрирует большой медийный интерес к этому матчу в Испании. На обложке AS довольно сложно разглядеть нужную информацию.

Обкладинки завтрашніх спортивних газет в Іспанії https://t.co/KMG6ik0sE3 — Кирило Круторогов (@Krutorogov) November 25, 2020

Экс-игрок сборной Украины, ныне эксперт телеканалов "Футбол" Евгений Левченко жалуется на истинный уровень нынешнего Динамо.

Журналист Футбол 24 и Gazeta.ua Сергей Тищенко назвал главного антигероя поединка.

Футбольный агент Вячеслав Заховайло считает, что многие игроки Динамо не соответствуют уровню киевского клуба.

Алекс Великих, наш скаут в Италии, поблагодарил Моратц за победный гол в ворота Ференцвароша. Испанец существенно увеличил шансы Динамо на еврокубковую весну.

Известный тележурналист Руслан Свирин выделяет Брейтвейта и качество замен обоих наставников.

Комментатор Сетанта Спорт Украина Игорь Бойко реагирует в своем стиле – легким троллингом.

Шеф-редактор журнала Футбол Артем Франков находит маленькое утешение для игроков Динамо.

Журналист и блогер Владимир Миленко рассказывает о мести за 1997-й, когда Шева с Ребровым уничтожали Барсу на Камп Ноу.

Олег Бабий, главный редактор Футбол 24, – о обескровленных игроках "румынского графа".

В конце – немного Брутального юмора ...