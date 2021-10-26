У цьому році до марафонського руху приєдналася міжнародна трейдингова платформа Binomo, яка набирає популярність серед українців. Компанія виступила офіційним партнером забігу і запропонувала учасникам відчути себе справжніми трейдерами – "биками" або "ведмедями".

Команду марафонців від Binomo представили відомі в Україні блогери. Вони розділилися на дві групи – ті, хто вибирають тренд на зростання ринку, були "биками", а ті, хто на падінні, – "ведмедями". Разом команда подолала дистанцію в 10 км, продемонструвавши витривалість, силу волі і пристрасть до перемоги.

Не залишилися без уваги і глядачі марафону. Представники Binomo побудували у Містечку Змагань зоні, в якій уболівальники могли зігрітися чаєм, поспілкуватися з друзями, послухати музику і зробити фото в зоні "биків" і "ведмедів". Всі бажаючі взяли участь у фотоконкурсі Binomo, а його переможець отримав приз – Apple Watch 7 на головній сцені марафону.

У Binomo підкреслили:

Ми є фанатами здорового способу життя, позитивного мислення та сталого розвитку. Це важливі умови і для професійного трейдингу. Ми зацікавлені в підтримці таких класних рухів як марафони Run Ukraine і плануємо розвивати нашу співпрацю.

Операції з позабіржовими фінансовими інструментами пов'язані зі значними ризиками. Перед початком торгівлі на платформі Клієнту необхідно провести аналіз своїх фінансових можливостей і пройти навчання (ознайомитися зі стратегіями, доступними на платформі і потренуватися на демо-рахунку).