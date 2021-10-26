В этом году к марафонскому движению присоединилась международная трейдинговая платформа Binomo, которая набирает популярность среди украинцев. Компания выступила официальным партнёром забега и предложила участникам почувствовать себя настоящими трейдерами – "быками" или "медведями".

Команду марафонцев от Binomo представили известные в Украине блогеры. Они разделились на две группы – те, кто выбирают тренд на рост рынка были "быками", а те, кто на падении – "медведями". Вместе команда преодолела дистанцию в 10 км, продемонстрировав выносливость, силу воли и страсть к победе.

Не остались без внимания и зрители марафона. Представители Binomo построили в Городке Соревнований зону, в которой болельщики могли согреться чаем, пообщаться с друзьями, послушать музыку и сделать фото в зоне "быков" и "медведей". Все желающие приняли участие в фотоконкурсе Binomo, а его победитель получил приз – Apple Watch 7 на главной сцене марафона.

В Binomo подчеркнули:

Мы являемся фанатами здорового образа жизни, позитивного мышления и постоянного развития. Это важные условия и для профессионального трейдинга. Мы заинтересованы в поддержке таких классных движений как марафоны Run Ukraine и планируем развивать наше сотрудничество.

Операции с внебиржевыми финансовыми инструментами связаны со значительными рисками. Перед началом торговли на платформе Клиенту необходимо провести анализ своих финансовых возможностей и пройти обучение (ознакомиться со стратегиями, доступными на платформе и потренироваться на демо-счете).