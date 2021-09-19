Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков на все життя запам'ятав минулорічний матч ЛЧ з Реалом у Мадриді (3:2).

"Були такі емоції, що ось я вийшов, ніби в тумані бігав. В обороні сиділи всі. Я вийшов як нападник, просто пресинг. Але всі ситуації до кінця не розумів, взагалі не усвідомлював, що відбувається. Ми тоді ще виграли. Тоді реально фантастика була.

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Нас там до матчу закидали шапками. Поїхали пацанами молодими, бразильцями, які мало грали – Тіте, Маркос Антоніо, Соломон. Без своїх лідерів, без Тайсона. Тоді в нас ніхто не вірив. І якось все вийшло, диво.

Грати проти Реала важко, але думаю, приємно. Проти таких клубів задоволення отримуєш. Раділи. Тоді була одна команда, всі 20 осіб згуртувалися, одним колективом, напевно, за рахунок віри і прагнення обіграли Реал", – розповів Судаков Футбольному Формату.

Нагадаємо, у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів Шахтар знову зустрінеться з Реалом, також суперниками "гірників" є Інтер і Шериф.

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